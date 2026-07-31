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Bhagalpur News: सहरसा: महिषी के कुन्दह मध्य विद्यालय को जमीन भवन की दरकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सहरसा के महिषी प्रखंड के कुंदह मध्य विद्यालय को कोसी नदी के कटाव के कारण जमीन और भवन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। डीपीओ ने स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर स्थलीय जांच के बाद विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

Bhagalpur News: सहरसा: महिषी के कुन्दह मध्य विद्यालय को जमीन भवन की दरकार

Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। कोसी नदी की धारा परिवर्तन के क्रम में अस्तित्व विहिन हो गया‌ महिषी प्रखंड के तटबंध के अंदर मध्य विद्यालय कुंदह को अब जमीन की दरकार है। जमीन और भवन के अभाव में विद्यालय के बच्चों के पठन पाठन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों की मांग के मद्देनजर कुंदह मध्य विद्यालय के जमीन के लिए डीपीओ द्वारा स्थलीय जांच की गई। जिसके बाद विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी महिषी को पत्र भेजा है। डीईओ ने अंचलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा कि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा मध्य विद्यालय कुन्दह, महिषी जो कोसी नदी के धारा परिवर्तन के क्रम अस्तित्व विहिन हो गया है, को भूमि एवं भवन उपलब्ध कराते हुए विद्यालय का स्थायी संचालन करवाने का अनुरोध किया गया है। विद्यालय की वास्तिविक स्थिति की समीक्षा हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा विद्यालय के स्थलीय जांच हेतु प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर वर्तमान में विद्यालय अपने पूर्व स्थल से 300 मीटर उत्तर सामुदायिक भवन के 1 पक्के कमरे में मात्र संचालित है। विद्यालय संचालन में हो रही कठिनाई को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा अस्थायी रूप से 2 टीनशेड युक्त कमरे का निर्माण कराया गया है। जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त स्थल पर विद्यालय के संचालन में काफी कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा विद्यालय पोषक क्षेत्र के बच्चे जो उक्त विद्यालय में नामांकित हैं, का पठन-पाठन भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विद्यालय के स्थायी निर्माण कार्य कराने एवं संचालन हेतु जांचोपरान्त विभागीय मानक के अनुरूप 50 डीसमिल भूमि उपलब्ध करायी जाय।

कोसी के कटाव से विद्यालय भवन और जमीन विहिन

: कोसी नदी के कटाव से विद्यालय भवन और जमीन विहिन हो चुका है। लगातार कई वर्षों तक कटाव की दंश झेलते झेलते कई कमरे युक्त विद्यालय भवन धवस्त हो गया। कुछ वर्ष तक एक किचेन भवन था जिसमें विद्यालय चलाया जा रहा था। वह भी कोसी का भेंट चढ़ गया। और विद्यालय को न जमीन है और न ही भवन है।

सामुदायिक भवन में चल रहा था आंगनबाड़ी अब विद्यालय

: सामुदायिक भवन में कुंदह वार्ड चार का आंगनबाड़ी चलाया जा रहा था। लेकिन अब उसमें विद्यालय संचालित किया जा रहा। ऐसे में आंगनबाड़ी संचालन भी अब सही से नहीं हो रहा है।

वर्ग 8 तक की पढ़ाई असंभव

: एक सामुदायिक भवन और एक टीन शेड में वर्ग आठ के बच्चे की पढ़ाई असंभव बनी हुई है। सभी वर्ग के छात्र एक साथ पढ़ने को विवश है। ऐसे में छात्रों को विद्यालय में सही पढ़ाई की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है।

6 शिक्षक और 3 सौ से अधिक छात्र

: मध्य विद्यालय कुंदह में छह शिक्षक कार्यरत हैं। जबकि 3 सौ से अधिक छात्र नामांकित है। भवन नहीं रहने से छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

कहते डीईओ : ग्रामीणों की मांग पर डीपीओ द्वारा स्थलीय जांच कराया गया। जिसके बाद महिषी सीओ को कम से कम पचास डिसमिल जमीन विद्यालय के लिए उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

रोहित रोशन, डीईओ

FAQs

कुंदह मध्य विद्यालय को भूमि की आवश्यकता क्यों है?
कुंदह मध्य विद्यालय को भूमि की आवश्यकता है क्योंकि कोसी नदी के कटाव के कारण विद्यालय का भवन अस्तित्व विहीन हो गया है।
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