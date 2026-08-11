Bhagalpur News: नियमित जलापूर्ति का समय निर्धारित
Bhagalpur News: भागलपुर में पीएचईडी ने जलापूर्ति का नियमित समय निर्धारित किया है। अप्रैल से सितंबर तक सुबह 5-8 बजे और अक्टूबर से मार्च तक सुबह 6-9 बजे जलापूर्ति होगी। इसके अलावा, दोपहर 1-2 बजे और शाम 4-6 बजे भी जलापूर्ति की जाएगी। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 155367 पर संपर्क करें।
Bhagalpur News: भागलपुर। पीएचईडी ने नियमित जलापूर्ति का वक्त निर्धारित किया है। अप्रैल से सितंबर तक सुबह 5-8 बजे तक एवं अक्टूबर से मार्च तक सुबह 6-9 बजे तक जलापूर्ति होगी। दोपहर 1-2 बजे तक एवं शाम में 4-6 बजे तक जलापूर्ति जारी रहेगी। जलापूर्ति की शिकायत टोल फ्री नंबर 155367 पर कर सकते हैं।
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