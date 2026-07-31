Bhagalpur News: सहरसा: जिले के कई हिस्से में आज बिजली रहेगी बाधित
Bhagalpur News: सहरसा में 1 अगस्त को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक 33 केवी दुधैला और बनगांव फीडर की मेंटेंस के कारण विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। इससे कई क्षेत्रों जैसे दुधैला, बलुआहा, अमरपुर आदि प्रभावित होंगे।
Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सहरसा। 33 केवी दुधैला और बनगांव फीडर मेनटेंस के कारण 1 अगस्त को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। जिससे दुधैला, बलुआहा, अमरपुर, हरिपुर, धमसैनी, धमसेना सहुरिया, सोनवर्षा कचहरी, भरौली, धगजरी, विसनपुर, ढोली, महरथा, दिघिया, बरियाही बस्ती, पररी,चाभी टोला, दिवारी, परमिनियाँ, सुलिन्दाबाद व विभिन्न विभागों के कार्यालयों और सरकारी आवासों के साथ-साथ अन्य प्रतिष्ठानों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
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