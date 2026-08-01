Bhagalpur News: सावन में झूले का बदलता रंग: बगीचों से बालकनी तक सिमटी परंपरा
Bhagalpur News: महिलाओं व बुजुर्गों का कहना है कि पेड़ों की छांव, बारिश की बूंदे और झूला
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। सावन की फुहारें जैसे ही जमीं पर गिरती है, हवा में घुली मिट्टी की खुशबू और हरियाली के साथ एक पुरानी परंपरा भी लौट आती है- झूला-झूलने की। जहां कभी बगीचों और पेड़ों की डालियों पर झूले सजते थे, वहीं अब झूला घरों की बालकनी और छतों तक सिमट गए हैं। एक दौर ऐसा था जब गावों और और मोहल्लों में सावन आते ही महिलाएं समूह बनाकर बगीचों में जुटती थीं। पेड़ों की मजबूत डालियों पर रस्सियों के झूले डाले जाते और कजरी गीतों की मधुर गूंज दूर-दूर तक फैल जाती थी। झूला- झूलना सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आपसी जुड़ाव, उत्सव और प्रकृति के साथ समय बिताने का जरिया था। 68 वर्षीय शिता देवी, उस दौर को याद करते हुए कहती हैं कि पहले हम सब सहेलियां बगीचे में इकट्ठा होकर झूला झूलते थे, कजरी गीत गाते थे- वो खुशी अब कहीं नहीं मिलती। 72 वर्षीय उषा देवी कहती हैं कि पेड़ो की छांव, बारिश की बूंदे और झूले का मजा, ये सब मिलकर सावन को खास बनाते थे, बालकनी में वो बात नहीं है।
बढ़ते शहरीकरण व जगह की कमी से समस्या
40 वर्षीय नेहा कुमारी बताती है कि अब स्पेस कम है, इसलिए हम बालकनी में ही झूला लगाते हैं। सजाकर फोटो लेते हैं। इससे सावन का फील भी आता है। वहीं एक अन्य महिला कहती हैं- हमने घर में छोटा सा झूला लगाया है, ताकि परंपरा बनी रहे। तरीका बदल गया है लेकिन भावना नहीं। यह बदलाव शहरीकरण का प्रभाव है लेकिन इसे परंपरा के अंत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि यह इस बात का संकेत है कि समाज अपनी संस्कृतिक जड़ों के नए संदर्भ में ढालकर जीवित रख रहा है। सावन का झूला आज भी लोगों के दिलों में वही उत्साह और खुशी लेकर आता है- बस अब वह बगीचों की खुली हवा से निकलकर बालकनी की सीमाओं में बंध गया है।
सावन का झूला- परंपरा से बदलाव तक
- श्रावण मास के अंतिम पांच दिनों में झूलनोत्सव त्योहार मनाने की है पुरानी परंपरा।
- बगीचों की डालियों से सिमटकर अब सावन का झूला घरों की बालकनी तक पहुंच गया है।
- जगह बदली है, लेकिन परंपरा और उत्साह आज भी पहले जैसे ही है।
- परंपरा की जड़े- सावन में पेड़ों की डालियों पर झूला झूलने की सदियों पुरानी परंपरा।
- सांस्कृतिक पहचान - कजरी गीत, समूह में झूला और त्योहार जैसा माहौल।
- बदलाव की वजह- शहरीकरण, पेड़ों की कमी और सीमित जगह।
- स्थायी भाव- तरीका बदला, लेकिन परंपरा और उत्साह बरकरार
सामान्य प्रश्न
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