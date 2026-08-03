Bhagalpur News: खगड़िया : सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों जलाभिषेक कर की सुख समृद्धि की कामना

Bhagalpur News: खगड़िया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट खगड़िया, एक प्रतिनिधिजिले में सावन की पहली सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। जिले के गोगरी प्रखंड अंतर्गत पकरैल के लेवा,मुगरियाटोल, शादीपुर, लछमिनियां महेशखूंट के राजधाम, केशव चौक,चैधा नयानगर बन्नी सहित अन्य शिवालय में श्रद्धालु ने सुबह स्नान करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र,आक, धतुरा,भांग के पत्ते, चंदन आदि पुजन सामग्रियों से श्रद्धा पूर्वक पुजा अर्चना किया। वहीं श्रद्धालु अंजली कुमारी, लक्ष्मी कुमारी,नेहा कुमारी,आरती कुमारी आदि ने बताया की सावन की पावन मास में जो भक्त बाबा भोलेनाथ की श्रद्धा से पुजा अर्चना करता है।

उसका हर मनोकामना पूरी होती है। दूसरी ओर शहर के अलावा सावन की पहली सोमवारी पर बेलदौर स्थित प्रसिद्ध बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर में शिवभक्तों और डाक कांवरियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अगवानी स्थित उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र जल लेकर पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने फुलेश्वरनाथ मंदिर सहित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इस दौरान अगवानी-बेलदौर कांवरिया पथ से लेकर मंदिर परिसर तक 'हर हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।सोमवार की सुबह करीब तीन बजे से ही डाक कांवरिया 75 किलोमीटर की लंबी दूरी नंगे पांव तय कर मंदिर परिसर पहुंचने लगे थे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बाबा फुलेश्वरनाथ का जलाभिषेक कर अपने अनुष्ठान पूरे किए। इसके अतिरिक्त, अगवानी घाट से जल लेकर दोपहिया और अन्य वाहनों से पहुंचे शिवभक्तों ने भी कतारबद्ध होकर पूजा-अर्चना की।दिनभर मंदिर परिसर में व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। फुलेश्वरनाथ मंदिर परिसर में लगे मीना बाजार और झूले महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहे।स्थानीय शिवभक्तों के अनुसार, डाक कांवरियों का जत्था रविवार शाम करीब 7 बजे अगवानी घाट से जल भरकर बेलदौर के लिए रवाना होना शुरू हो जाता है। रात 10 बजे तक पूरा कांवरिया पथ डाक बमों और सेवा दलों से भर जाता है।पहली सोमवारी पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। गोगरी अनुमंडल कार्यालय के संयुक्तादेश के तहत, विधि-व्यवस्था बनाए रखने और कांवरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कांवरिया पथ के उसराहा पुल के पास श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोहर चौधरी को मजिस्ट्रेट और सहायक अवर निरीक्षक उमेश प्रसाद यादव को पुलिस पदाधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। फुलेश्वरनाथ मंदिर परिसर में प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रभात रंजन मजिस्ट्रेट और गोगरी थाना के एएसआई सतेंद्र कुमार मांझी पुलिस पदाधिकारी के रूप में तैनात रहे। बेलदौर प्रखंड के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की पैनी नजर बनी रही।