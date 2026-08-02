Bhagalpur News: अररिया: सावन की पहली सोमवारी आज, सजधजकर तैयार जिले के प्रमुख शिवालय

Bhagalpur News: अररिया से चंदन कुमार की रिपोर्ट सावन की पहली सोमवारी आज है। इस मौके पर आज शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिवभक्त उमड़ेंगे। जिले के प्रमुख शिवालय सजधजकर तैयार हैं। इन शिवालयों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गयी है।जिले के ऐतिहासिक सुन्दरनाथ धाम सुन्दरी, मदनेश्वर धाम मदनपुर व रानीगंज के बसैटी शिव मंदिर सहित शहर के सार्वजनिक ठाकुरबाड़ी स्थित शिवालय, बाबा ख्डगेश्वर नाथ आदि शिवालयों का आध्यात्मिक माहौल है। इन शिवालयों की साफ सफाई के साथ सजाने संवारने का काम जारी है। सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में शिव भक्तों की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है।

पहली सोमवार को लेकर शिवालयों में पुख्ता इंतेजाम किये जा रहे हैं। अगले एक महीने तक न सिर्फ घर-घर में विधि विधान के साथ भगवान भोले नाथ की आराधना होगी बल्कि हर सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक के लिये शिव भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। पूरा शिवालय परिसर हर-हर महादेव व बोल बम के जयकारे से गूंज उठेगा। एक महीने तक शिव भक्त भगवान भोले नाथ की पूजा अर्चना में लीन रहेंगे। सावन के हर सोमवार को उपवास रखकर महिला व पुरूष शिव भक्त भगवान भोले नाथ की आराधना कर सुख, शांति व समृद्धि की कामना करेंगे। शिवालयों का रंग रोगन कर रंग बिरंगे दुधिया बल्बों से सजाया जा रहा है। पूजा-अर्चना को लेकर खासा इंतेजाम किये जा रहे हैं। शिव भक्तों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े इसको लेकर शिवालयों में पुख्ता इंतेजाम किये जा रहे हैं। वहीं, सावन का महीना शुरू होते ही बाजार भी शिवमय होता जा रहा है। भगवान भोले नाथ की पूजन आदि को लेकर बाजार का रौनक बढ़ गया है। इलाके से बड़ी संख्या में लोग जलाभिषेक के लिये बाबा की नगरी देवघर आदि जगहों की ओर रूख करते हैं लिहाजा कांवरिया ड्रेस आदि की डिमांड काफी बढ़ गयी है। वहीं कांवरियों की डिमांड को देखते हुए दुकानदारों ने हर रेंज के कपड़े मंगा रखी है।