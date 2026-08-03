Bhagalpur News: विधायक ने पड़ाव संघ के स्वागत की तैयारी की समीक्षा की
Bhagalpur News: सावन मास शुरू होते ही सन्हौला के शिव मंदिरों में पूजा-पाठ की सक्रियता बढ़ गई है। कहलगांव विधायक ईं. शुभानन्द मुकेश ने शिव शक्ति मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर में कांवरिया पड़ाव संघ के आगमन की तैयारी की समीक्षा करते हुए उन्होंने साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था और ठहराव की व्यवस्था की जानकारी ली।
Bhagalpur News: सन्हौला, संवाद सूत्र। सावन मास शुरू होते की शिव मंदिरों में पूजा-पाठ की सक्रियता बढ़ गई। इसको लेकर कहलगांव विधायक ईं. शुभानन्द मुकेश ने शिव शक्ति मंदिर सन्हौला की व्यवस्था का निरीक्षण किया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हेमंत कुमार ने बताया कि छह अगस्त को सन्हौला शिव मंदिर में कहलगांव के कांवरिया पड़ाव संघ का आगमन होना निश्चित हुआ है। विधायक ने उनके स्वागत की तैयारी की समीक्षा की। साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था, कांवरियों के ठहराव के लिए टेंट निर्माण जैसी व्यवस्था की जानकारी ली।
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