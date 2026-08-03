Bhagalpur News: कहलगांव में सजा कांवर बाजार, खरीदारी के लिए उमड़ी शिवभक्तों की भीड़
Bhagalpur News: कहलगांव में सावन महीने के दौरान सीढ़ी घाट और स्टेशन चौक के आसपास कांवर और पूजन सामग्री की दुकानों पर भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। शिवभक्त अपनी पसंद के अनुसार कांवर सजाने और यात्रा की तैयारी में व्यस्त हैं।
Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। सावन माह को लेकर कहलगांव के सीढ़ी घाट और स्टेशन चौक के आसपास कांवर और पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। कांवर, जलपात्र और अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु अपनी-अपनी पसंद के अनुसार कांवर को सजा रहे हैं और यात्रा की तैयारी में जुटे हैं।
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