Bhagalpur News: सहरसा : सावन में सभी शिव मंदिरों में चलेगा विशेष सफाई अभियान
Bhagalpur News: सहरसा में सावन माह के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगर निगम विशेष सफाई अभियान शुरू करेगा। नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने रामजानकी ठाकुरबाड़ी शिव मंदिर का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और नियमित सफाई तथा मंदिर परिसर में कचरा उठाने के निर्देश दिए।
Bhagalpur News: सहरसा से गुलनशन कुमार की रिपोर्ट सहरसा। सावन माह में श्रद्धालुओं की सुविधा, स्वच्छता एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नगर निगम क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने वार्ड संख्या-43 स्थित रामजानकी ठाकुरबाड़ी शिव मंदिर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में नियमित सफाई, कचरा उठाव और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सफाई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, पर्याप्त संख्या में डस्टबिन की व्यवस्था तथा प्रतिदिन सफाई कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने कहा कि सावन माह के दौरान नगर निगम क्षेत्र के सभी प्रमुख शिव मंदिरों एवं उनके आसपास प्रतिदिन विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाएगी और कहीं भी गंदगी या अव्यवस्था नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगर निगम सावन माह के दौरान श्रद्धालु-अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के दौरान नगर प्रबंधक अभिसार कश्यप, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि शंकर, राजा मिश्रा, कुंदन, अकबर सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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