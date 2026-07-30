Bhagalpur News: किशनगंज : पवित्र माह सावन प्रारम्भ होने के साथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुटे भक्त

Bhagalpur News: किशनगंज, एक संवाददाता। गुरुवार से पवित्र माह सावन प्रारम्भ हो गया है। रिमझिम बारिश के बीच सावन का पवित्र माह शुरू हुआ। दिनभर रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। इसी बीच शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्त पहुंचे थे। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिरों में हुई पूजा अर्चना हुई। सावन के पहले दिन शहर के सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्त पहुंचे थे। इस दौरान भक्त बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया एवं पूजा अर्चना की। सावन क़ो लेकर शहर के प्रसिद्ध थिरानी धर्मशाला शिव मंदिर, भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर पूरबपाली, शिव शक्तिधाम दुर्गा मंदिर, मनोरंजन क्लब शिव मंदिर एवं प्रसिद्ध ठाकुरगंज के हरगौरी मंदिर में भी भक्तों कि भीड़ गुरुवार को जुटी थी।