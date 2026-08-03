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Bhagalpur News: भागलपुर: शिवालयों के पास नगर निगम ने की पानी और सफाई की व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में सावन माह 2026 की पहली सोमवारी पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। नगर निगम ने शिव मंदिरों के आसपास पानी के टैंकर और सफाईकर्मियों की व्यवस्था की। सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष पुलिस बलों की तैनाती भी की गई थी।

Bhagalpur News: भागलपुर: शिवालयों के पास नगर निगम ने की पानी और सफाई की व्यवस्था

Bhagalpur News: भागलपुर से अंकित आनंद की रिपोर्ट सावन माह 2026 की पहली सोमवारी को लेकर शहर में मौजूद शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम की ओर से शिवालयों के आसपास भी व्यवस्थाएं की गई थी। एक तरफ जहां अधिकांश शिवालयों के पास निगम की ओर से पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई थी, तो दूसरी तरफ सभी प्रमुख शिव मंदिरों के पास सफाईकर्मियों की भी तैनाती की गई थी। वहीं मंदिरों के आसपास महिला और पुरुष पुलिस बलों की भी तैनाती की गई थी।

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