Bhagalpur News: लखीसराय : दो दिवसीय सावन मेले का शुभारंभ, महिलाओं ने खरीदारी के साथ उत्सव का उठाया आनंद

Bhagalpur News: लखीसराय से अजय कुमार की रिपोर्ट पुरानी बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला परिसर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, बिहार प्रदेश की लखीसराय इकाई के तत्वावधान में शनिवार को दो दिवसीय सावन मेले का शुभारंभ हुआ। मेले में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और सावन पर्व की खुशियों के बीच खरीदारी के साथ विभिन्न व्यंजनों का आनंद उठाया। मेले में महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए श्रृंगार सामग्री, परिधान, राखियां, उपहार सामग्री, घरेलू उपयोग की वस्तुएं सहित कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए। वहीं चाट, पकौड़े और अन्य स्वादिष्ट नाश्ते के स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहे। महिलाओं ने परिवार और सहेलियों के साथ मेले का आनंद लेते हुए जमकर खरीदारी की।

सम्मेलन की पूर्व सचिव सारिका बंका ने बताया कि सावन का महीना महिलाओं के लिए अत्यंत पावन और उत्साह का प्रतीक होता है। इस दौरान महिलाएं सोलह श्रृंगार और पूजा-अर्चना से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी करती हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले का उद्देश्य केवल खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न समुदायों की महिलाओं को एक मंच पर लाकर आपसी परिचय, सहयोग और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना भी है। ऐसे आयोजन महिलाओं को आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में सम्मेलन की अध्यक्ष मीरा ड्रालिया, सचिव सुनीता ड्रालिया, कोषाध्यक्ष लता सिंघानिया, उषा, पूर्व सचिव सारिका बंका, राजकुमारी डालमिया, नीतू ड्रालिया, मधु, रीता संथालिया, चांदनी, रेखा, रेनू चापड़िया, रेनू सिंघानिया, शकुंतला बंका, वीणा ड्रालिया तथा डॉली दारुका सहित बड़ी संख्या में सदस्याएं उपस्थित रहीं। आयोजन के पहले दिन मेले में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला।