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Bhagalpur News: साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: नवगछिया में साइबर ठगी के मामले में सौरभ अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित ने शिकायत की थी कि सौरभ ने उनके खाते से ऑनलाइन 1,60,000 रुपये की रिचार्ज रकम हड़प ली। इस मामले में साइबर थाना नवगछिया में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और अभियुक्त को चार अगस्त को गिरफ्तार किया गया।

Bhagalpur News: साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

Bhagalpur News: नवगछिया, निज संवाददाता। साइबर थाना अंतर्गत साइबर ठगी के मामले में अभियुक्त सौरभ अग्रवाल, पिता कृष्ण कुमार अग्रवाल, थाना धर्मशाला रोड नवगछिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी कार्यालय से मिले प्रेस रिलीज में बताया गया है कि तीन अगस्त को पीड़ित द्वारा साइबर थाना नवगछिया में आवेदन दिया गया कि सौरभ अग्रवाल ने उनके साथ साइबर ठगी की है। वादी के अनुसार उक्त व्यक्ति द्वारा ठगी के माध्यम से वादी के खाते से ऑनलाइन 1,60,000 रुपये रिचार्ज की राशि भेजकर उनका कैश प्राप्त किया गया। इस संबंध में साइबर थाना नवगछिया में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसंधान के क्रम में चार अगस्त को अभियुक्त सौरभ कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया।

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