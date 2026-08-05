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Bhagalpur News: पूर्णिया: छह अगस्त से योग सप्ताह कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। भारतीय योग संस्थान की पूर्णिया इकाई के द्वारा योग सप्ताह कार्यक्रम का

Bhagalpur News: पूर्णिया: छह अगस्त से योग सप्ताह कार्यक्रम

Bhagalpur News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। भारतीय योग संस्थान की पूर्णिया इकाई के द्वारा योग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यालय दिल्ली से केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वरीय योग गुरु जयप्रकाश अग्रवाल एवं रमेश चन्द्र मैनी पधार रहे हैं l 06 अगस्त से 11 अगस्त तक संचालित होने वाले योग कार्यक्रम में महिला रोग और योग, उच्च रक्त चाप, हृदय रोग, हड्डी और जोड़ों के रोग, पेट की बीमारियों और मधुमेह जैसे गंभीर रोगों के लक्षण, कारण और निवारण पर विस्तृत चर्चा होगी l विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रम में 6 अगस्त संध्या 4 से 6 बजे बीबीएम स्कूल कैंपस, 7 अगस्त जगदंब मध्य विद्यालय में प्रातः 5.30 से 7.00 और संध्या 4 से 6 कलाभवन कैंपस, 8 अगस्त पूर्णिया कॉलेज कैंपस प्रातः 5.30 से 7 बजे तक, 9 अगस्त विवाह भवन रजनी चौक प्रातः 6 से दोपहर 2 बजे तक योग शिविर ,10 अगस्त शिव दुर्गा मन्दिर केन्द्र अमौर प्रातः 5.30 से 7 बजे और संध्या 4 से 6 शांति निकेतन केन्द्र, 11 अगस्त सहरसा और कटिहार में योग कार्यक्रम संध्या होगा।

यह जानकारी प्रांतीय प्रधान अजय कुमार सिंह, मंत्री कैलाश मंडल, जिला प्रधान सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, संजय चौधरी और राजेंद्र पंडित जानकारी दी।

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