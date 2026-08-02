Bhagalpur News: अधिवक्ताओं ने किया हंगामा
Bhagalpur News: भागलपुर । कचहरी परिसर में एक एनबीडब्लू वारंट के मामले में कुछ अधिवक्ताओं ने वारंट के मामले में कुछ अधिवक्ताओं ने हंगमा किया और संबंधित लोगों के साथ ब
Bhagalpur News: भागलपुर। कचहरी परिसर में एक एनबीडब्ल्यू वारंट के मामले में कुछ अधिवक्ताओं ने हंगमा किया और संबंधित लोगों के साथ बहस किया। अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन करने का भी दावा किया है। जानकारी मिली है कि एक प्रीमियम मोटरसाइकिल प्रदाता कंपनी द्वारा सेवाओं में की गयी कथित गड़बड़ी से संबंधित है।
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