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Bhagalpur News: खगड़िया : गोगरी डीसीएलआर ऑफिस में प्रतिनियुक्त अमीन बरखा रानी ने की खुदकुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गोगरी, एक संवाददाता। गोगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटीचक में किराए के मकान में रह रही

Bhagalpur News: खगड़िया : गोगरी डीसीएलआर ऑफिस में प्रतिनियुक्त अमीन बरखा रानी ने की खुदकुशी

Bhagalpur News: गोगरी, एक संवाददाता। गोगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटीचक में किराए के मकान में रह रही स्थानीय डीसीएलआर ऑफिस में प्रतिनियुक्त अमीन 25 वर्षीया बरखा रानी ने मंगलवार की रात्रि को गले मे फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बुधवार की सुबह उसका कमरा देर तक बंद था। काम करने वाली जब पहुंची तो काफी आवाज दी पर, कोई अंदर से जवाब नहीं मिला। किवाड़ में धक्का दिया और फिर भी गेट नही खोला। तत्पश्चात आसपास के लोग उन्हें जगाने के लिए किवाड़ में धक्का मारा, लेकिन गेट नही खुला। मकान मालिक नवीन पंडित ने बताया कि इसके बाद उन्होंने गोगरी थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी।

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मौके पर पुलिस पहुंची तब कमरे का किवाड़ तोड़ा तो अमीन बरखा रानी छत के पंखे में फंदे से लटकी हुई थी। पुलिस की उपस्थिति में आसपास के लोगों द्वारा शव को नीचे उतारा गया। बताया गया कि मृतका कटिहार जिले के सेमापुर स्थित मौलानगर के रहने वाले विभूति भूषण कुमार की पुत्री है। वे गोगरी डीसीएलआर ऑफिस में अमीन के पद पर कार्यरत थी। तीन दिनों के लिए उन्हें गोगरी अंचल में प्रतिनियुक्त किया गया था। फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। मृतका के घर वाले को मोबाइल से पुलिस द्वारा घटना की सूचना दी गई। इधर गोगरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि अमीन के आत्महत्या मामले की जांच पुलिस कर रही है।

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