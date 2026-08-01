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Bhagalpur News: कटिहार : सालमारी बाजार कब होगा अतिक्रमण मुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सालमारी बाजार में सड़क के किनारे दुकानों, टीन के छज्जों और विभिन्न बोर्डों के लगने से सड़क की चौड़ाई आधी हो गई है, जिससे रोजाना जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी से लोग नाराज हैं।

Bhagalpur News: कटिहार : सालमारी बाजार कब होगा अतिक्रमण मुक्त

Bhagalpur News: सालमारी (कटिहार) से शशि रमन की रिपोर्ट सालमारी बाजार में सड़क के किनारे दुकान लगाने, टीन का छज्जा बढ़ाने एंव सड़क किनारे विभिन्न प्रकार का बोर्ड लगाये जाने से सड़क की चौड़ाई दिन प्रतिदिन सिमट कर आधा हो गया है। इस से प्रत्येक दिन सालमारी बाजार में जाम लगने की समस्या उत्पन्न होती है। क्षेत्र के लोगों के द्वारा सालमारी बाजार की सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग प्रशासन से की गई है आज तक इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होने से लोग आक्रोशित हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी मुकदर्शक बने है। आजमनगर आंचल कार्यालय द्वारा कई बार सालमारी बाजार के सड़क की चौड़ाई की नापी किया गया है।

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इस के बाद भी अतिक्रमण हटाने का कार्य नहीं हो सका है। विगत दिनों मर्चेंट एसोसिएशन सालमारी के द्वारा सड़क जाम, सड़क अतिक्रमण, जल जमाव से निजात के लिए विधायक को मांगपत्र सौंपा कर समस्या का हल करने की गुहार लगाये थे।विधायक द्वारा आश्वासन भी दिया गया था।सब से ज्यादा अतिक्रमण चौकबाजार से छठ घाट तक होने की शिकायत लोगों ने की है।वहीं कालेज चौक से इंद्रा चौक तक सड़क के किनारे विभिन्न प्रकार का बोर्ड लगाने एवं आटो खड़ा करने से सड़क की चौड़ाई घट गयी है। अभी सावन माह शुरू हो गया है। श्रावण पूर्णिमा पर लाखों कांवरिया सालमारी बाजार के हाईस्कूल कैम्पस,सालमारी धर्मशाला, ठाकुरबारी, रेलवे स्टेशन, आरडीएस कॉलेज प्रांगण सहित अन्य शिविरों में ठहरते हैं। परन्तु रोजाना लोग सड़क का अतिक्रमण किया जा रहा है। हाई स्कूल सार्वजनिक दुर्गा स्थान चौक पर रोजाना अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है।सालमारी बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग लोगों ने जिला पदाधिकारी से की है।

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