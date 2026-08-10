Bhagalpur News: सक्षम फाउंडेशन ने कांवरियों के लिए लगाया सेवा शिविर
Bhagalpur News: भागलपुर में सक्षम फाउंडेशन ने फुलवरिया चौक पर कांवरियों के लिए सेवा शिविर लगाया। फाउंडेशन की अध्यक्ष संगीता तिवारी ने बताया कि यह वार्षिक आयोजन है। शिविर में कई स्थानीय लोग शामिल हुए, जिन्होंने कांवरियों की सेवा की।
Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सक्षम फाउंडेशन की ओर से रविवार को फुलवरिया चौक पर कांवरिया सेवा शिविर लगाया गया। संस्था की अध्यक्ष संगीता तिवारी ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष कांवरियों की सेवा के लिए शिविर लगाया जाता है। मौके पर अभय घोष, कमल जायसवाल, कांति पाठक, नीरज तिवारी, संगीता सिन्हा, सिम्मी झा, डोली मंडल, अनुपम दुबे, सारिका प्रियदर्शी, रूबी मिश्रा, पिंकी बागोरिया, टीना राजहंस, सीमा जायसवाल, चंदन चौबे आदि मौजूद थे।
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