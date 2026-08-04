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Bhagalpur News: सहरसा: दुर्गापूजा पर सात दिवसीय प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: महिषी। उग्रतारा भारती मण्डन विकास समिति की बैठक मंगलवार को समिति कार्यालय में सौरभ

Bhagalpur News: सहरसा: दुर्गापूजा पर सात दिवसीय प्रतियोगिता

Bhagalpur News: महिषी। उग्रतारा भारती मण्डन विकास समिति की बैठक मंगलवार को समिति कार्यालय में सौरभ ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आगामी दुर्गापूजा के अवसर पर सात दिवसीय प्रतियोगिता के आयोजन की रूपरेखा तय की गई। एथलेटिक्स, कैरम, क्विज, निबंध, चित्रकला और नृत्य सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रतिभागियों का पंजीकरण 15 अगस्त से शुरू होगा। बैठक में मकरध्वज मिश्र, माधव मिश्र, अभयकांत चौधरी, केशव ठाकुर, प्रिंस, किशन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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