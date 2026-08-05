Bhagalpur News: सहरसा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला

Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सहरसा। पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने प्रशासनिक एवं कार्यहित को देखते हुए जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर नई पदस्थापना की है। जारी आदेश के अनुसार पुअनि रंजीत कुमार मंडल को सिमरी बख्तियारपुर थाना से नवहट्टा थाना का अपर थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि राजा कुमार को नवहट्टा थाना से सिमरी बख्तियारपुर थाना भेजा गया है। पुअनि रितु रानी को सलखुआ से बलवाहाट, गजेन्द्र प्रसाद सुधा को सदर थाना से सदर हाजत व्यवहार न्यायालय, बालेश्वर कुमार सिंह को कनरिया से नगर पुलिस चौकी-03 (सदर अस्पताल), विधासागर भगत को सोनवर्षा कचहरी से सदर थाना तथा धनेश्वर प्रसाद सिंह को नगर पुलिस चौकी-03 से बैजनाथपुर थाना में पदस्थापित किया गया है।