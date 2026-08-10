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Bhagalpur News: सहरसा: आश्वासन पर तीन दिन बाद टूटा अनशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सत्तर कटैया। प्रखंड कार्यालय के पास जमीन पर दखल दिलाने की मांग को लेकर चल

Bhagalpur News: सहरसा: आश्वासन पर तीन दिन बाद टूटा अनशन

Bhagalpur News: सत्तर कटैया। प्रखंड कार्यालय के पास जमीन पर दखल दिलाने की मांग को लेकर चल रहा आमरण अनशन तीन दिनों बाद पदाधिकारियों के आश्वासन पर समाप्त हो गया। कटैया गांव निवासी कुपो शर्मा बासगीत पर्चा से मिली जमीन पर पूर्ण दखल दिलाने की मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय के समीप चबूतरे पर आमरण अनशन पर बैठे थे। अनशनकारी का कहना था कि जमीन पर पूर्ण दखल नहीं मिलने और पड़ोसी द्वारा अतिक्रमण किए जाने से परेशान होकर उन्हें अनशन का सहारा लेना पड़ा। बीडीओ शारिक अहमद, सीओ शिखा सिंह व बिहरा थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजय कुमार सत्यार्थी ने वार्ता कर जल्द दखल दिलाने का आश्वासन दिया।

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