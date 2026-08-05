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Bhagalpur News: सहरसा: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सहरसा के पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने प्रशासनिक आवश्यकताओं के तहत कई पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। नए आदेश में विभिन्न थानों में कई अधिकारियों को नई पदस्थापनाएँ दी गई हैं। इनमें पुअनि रंजीत कुमार मंडल का नवहट्टा थाना में तबादला शामिल है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

Bhagalpur News: सहरसा: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला

Bhagalpur News: सहरसा, नगर संवाददाता। पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने प्रशासनिक एवं कार्यहित को देखते हुए जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर नई पदस्थापना की है। जारी आदेश के अनुसार पुअनि रंजीत कुमार मंडल को सिमरी बख्तियारपुर थाना से नवहट्टा थाना का अपर थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि राजा कुमार को नवहट्टा थाना से सिमरी बख्तियारपुर थाना भेजा गया है। पुअनि रितु रानी को सलखुआ से बलवाहाट, गजेन्द्र प्रसाद सुधा को सदर थाना से सदर हाजत व्यवहार न्यायालय, बालेश्वर कुमार सिंह को कनरिया से नगर पुलिस चौकी-03 (सदर अस्पताल), विधासागर भगत को सोनवर्षा कचहरी से सदर थाना तथा धनेश्वर प्रसाद सिंह को नगर पुलिस चौकी-03 से बैजनाथपुर थाना में पदस्थापित किया गया है।

वहीं सअनि प्रेम प्रकाश मिश्रा, रोहित कुमार चौपाल और अवधेश कुमार यादव का भी विभिन्न थानों में स्थानांतरण किया गया है। इसके अलावा एसपी ने थाना लेखक एवं कार्यालय कार्यहित में 19 पीटीसी सिपाहियों का भी तबादला किया है। इनमें अधिकांश सिपाही पुलिस केंद्र, सहरसा में पदस्थापित थे, जिन्हें जिले के विभिन्न थानों, ईआरवी, अनुमंडल कार्यालयों और पुलिस इकाइयों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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