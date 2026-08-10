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Bhagalpur News: मड़वा मंदिर जाने वाले मार्गों पर लगाए गए बल्ब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिहपुर के बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम मड़वा में सावन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अंधेरे मार्गों पर बल्ब लगाए गए हैं। औलिया बड़ी गद्दी से मड़वा मंदिर तक और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से मुसहरी टोला होते हुए रोशनी की व्यवस्था की गई। इससे श्रद्धालुओं को रात में आने-जाने में सुविधा मिलेगी।

Bhagalpur News: मड़वा मंदिर जाने वाले मार्गों पर लगाए गए बल्ब

Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम मड़वा में सावन के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए रविवार को मंदिर जाने वाले अंधेरे मार्गों पर बल्ब लगाए गए। औलिया बड़ी गद्दी से मड़वा मंदिर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से मुसहरी टोला होते हुए मड़वा मंदिर तक रोशनी की व्यवस्था की गई। सावन माह में रात से ही श्रद्धालुओं का लगातार आवागमन होता है। लंबे समय से इन मार्गों पर अंधेरा रहने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी को देखते हुए रूपेश कुमार रूप और बिजली कर्मियों ने इन मार्गों पर बल्ब लगाकर प्रकाश की व्यवस्था की।

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इस पहल से रात में मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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