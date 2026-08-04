Bhagalpur News: सफाली युवा क्लब का स्थापना दिवस आज
Bhagalpur News: भागलपुर में सफाली युवा क्लब का स्थापना दिवस बुधवार को मनाया जाएगा। आयोजन की तैयारियों के लिए मंगलवार को बैठक हुई। संस्थापक प्रो. डॉ. फारूख अली ने बताया कि सभी तैयारियाँ पूरी हैं। समारोह शाम 5 बजे शुरू होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और सदस्य सम्मानित किए जाएंगे।
Bhagalpur News: भागलपुर। सफाली युवा क्लब का स्थापना दिवस बुधवार को सराय स्थित क्लब परिसर में धूमधाम से मनाया जाएगा। स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर मंगलवार को बैठक कर चर्चा की गई। संस्था के संस्थापक प्रो. डॉ. फारूख अली ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह शाम पांच बजे से शुरू होगा। इस अवसर पर सफाली बाल मंडली के सदस्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। साथ ही नवोदित सदस्य एवं कुछ सक्रिय संरक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।
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