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Bhagalpur News: सबौर कॉलेज में रूसा का रुका कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सबौर कॉलेज में रूस के रुके हुए प्रोजेक्ट का काम अब शीघ्र प्रारंभ करने की तैयारी हो रही है। प्रधानाचार्य प्रो. डॉ. संजय कुमार झा ने रूसा के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें निर्माण स्थल का जायजा लिया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर ने जल्द कार्य शुरू होने का आश्वासन दिया।

Bhagalpur News: सबौर कॉलेज में रूसा का रुका कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा

Bhagalpur News: सबौर संवाददाता। सबौर कॉलेज में रूस का रुका हुआ काम अब शीघ्र कार्य प्रारंभ करने को लेकर सबौर कॉलेज प्रशासन में तैयारी शुरू कर दी है।  इसको लेकर शनिवार को सबौर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. डॉ. संजय कुमार झा के नेतृत्व में रूसा के नोडल अधिकारी डॉ. राकेश रंजन के साथ रूसा के प्रोजेक्ट मैनेजर मो. अरबाजुल और कनीय अभियंता शेख हसीमुल्लाह के साथ एक बैठक की गई। जिसमें प्रस्तावित निर्माण स्थल का जायजा लिया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर ने आश्वासन दिया कि जल्दी यह कार्य शुरू किया जाएगा।

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