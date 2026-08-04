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Bhagalpur News: पूर्णिया: जलेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन हो रहा रुद्राभिषेक, संध्या आरती से भक्तिमय माहौल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: जलालगढ़ में प्राचीन जलेश्वर महादेव मंदिर में सावन माह में रोज रुद्राभिषेक किया जा रहा है। श्रद्धालु दूर-दूर से आकर मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। पुजारी पंडित जयप्रकाश दाधिच के अनुसार, भगवान शिव की पूजा से भक्तों के संकट दूर होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है।

Bhagalpur News: पूर्णिया: जलेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन हो रहा रुद्राभिषेक, संध्या आरती से भक्तिमय माहौल

Bhagalpur News: जलालगढ़, एक संवाददाता। सावन माह में जलालगढ़ स्थित प्राचीन जलेश्वर महादेव मंदिर शिवभक्ति के रंग में पूरी तरह सराबोर है। पूरे सावन माह मंदिर में प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। दूर-दराज से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं।

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श्रद्धालुओं की आवाजाही

मंदिर के पुजारी पंडित जयप्रकाश दाधिच श्रद्धालुओं से विधि-विधान के साथ रुद्राभिषेक संपन्न करा रहे हैं। प्रतिदिन अलग-अलग श्रद्धालु परिवार भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करा रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार रहता है। पंडित जयप्रकाश दाधिच ने बताया कि सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा और विधि-विधान से महादेव की पूजा करने पर साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा भय, संकट और मानसिक तनाव दूर होते हैं।

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भगवान शिव की कृपा

भगवान शिव की कृपा से सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि रुद्राभिषेक के दौरान भगवान शिव के 108 नामों का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है, जिससे भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। संध्या आरती के समय मंदिर परिसर में विशेष भक्तिमय वातावरण देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे आरती में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

प्रसाद का वितरण

आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन के दौरान जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करने से विशेष आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। पूरे मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण शिवमय बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार, सावन के शेष दिनों में भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि होने की संभावना है।

सामान्य प्रश्न

जलालगढ़ में रुद्राभिषेक कब से किया जा रहा है?
जलालगढ़ में रुद्राभिषेक सावन माह के दौरान प्रतिदिन किया जा रहा है।
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