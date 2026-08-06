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Bhagalpur News: रोटरी क्लब के मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में 263 बच्चों व शिक्षकों की गई जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में रोटरी क्लब ने रामसर स्थित एक निजी स्कूल में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। शिविर में 263 बच्चों और शिक्षकों की स्वास्थ्य जांच की गई। कई विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सेवाएं दीं। क्लब ने भविष्य में भी ऐसे नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है।

Bhagalpur News: रोटरी क्लब के मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में 263 बच्चों व शिक्षकों की गई जांच

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रोटरी क्लब भागलपुर की ओर से बुधवार को रामसर स्थित एक निजी स्कूल में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 263 बच्चों एवं शिक्षकों की विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जांच की। शिविर में डॉ. अमिताभ सिंह, डॉ. सोमेन चटर्जी, डॉ. अंजु अनुपमा, डॉ. नेहा गोयल, डॉ. सनातन, डॉ. अभिषेक, डॉ. संजय कुमार, डॉ. संजय कुमार शर्मा, डॉ. मनोज राम, डॉ. अंजना प्रकाश, डॉ. सौम्या गुप्ता, डॉ. प्रभाती केसरी, डॉ. राकेश रंजन, डॉ. शंकर और डॉ. प्रेम कुमार ने अपनी सेवाएं दीं। मीडिया प्रभारी डॉ. नीरज गुप्ता ने बताया कि समाजहित में ऐसे नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आगे भी आयोजित किए जाएंगे।

मौके पर क्लब अध्यक्ष नमिता सहाय, सचिव डॉली केजरीवाल, दीपक सुल्तानिया, विनोद बैद, पपिया कुमार, विकास, रंजय आदि मौजूद थे।

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