Bhagalpur News: मधेपुरा: तीन घरों से नकदी व सामान की चोरी
Bhagalpur News: शंकरपुर के वार्ड नंबर सात में रात के अंधेरे में चोरों ने तीन घरों में घुसकर नकद, मोबाइल और अन्य सामान चुरा लिया। पीड़ित परिवारों ने स्थानीय पुलिस से रात में गश्ती बढ़ाने और चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। चोरी के बाद ग्रामीणों में डर और आक्रोश का माहौल है।
Bhagalpur News: शंकरपुर। थाना क्षेत में बीती रात चोरों ने जमकर तांडव मचाया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने एक ही रात में कुल तीन घरों को अपना निशाना बनाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। बगबियानी, वार्ड नंबर सात में रात के अंधेरे में चोरों ने तीन अलग-अलग घरों में घुसकर नकद, मोबाइल और अन्य सामानों की चोरी की।पीड़ित परिवारों की अभिनंदन कुमार मेहता घर से चोरों ने 3100 सौ रुपये नकद उड़ा लिए। रामू देवी के घर से चोरों ने एक कीमती मोबाइल फोन चोरी कर लिया। बिहारी ऋषिदेव इनके घर में भी चोरों ने घुसकर विभिन्न सामानों की चोरी की चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर सोनवर्षा पंचायत सरकार भवन के पास एक सुनसान जगह पर इकट्ठा हुए।
वहां उन्होंने आपस में चोरी के सामान का बंटवारा किया। बंटवारे के बाद चोरों ने कुछ सामान वहीं छोड़ दिया और फरार हो गया ।इस घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में डर और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से रात में गश्ती बढ़ाने और चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।
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