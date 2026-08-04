Bhagalpur News: मधेपुरा: तीन घरों से नकदी व सामान की चोरी

Bhagalpur News: शंकरपुर। थाना क्षेत में बीती रात चोरों ने जमकर तांडव मचाया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने एक ही रात में कुल तीन घरों को अपना निशाना बनाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। बगबियानी, वार्ड नंबर सात में रात के अंधेरे में चोरों ने तीन अलग-अलग घरों में घुसकर नकद, मोबाइल और अन्य सामानों की चोरी की।पीड़ित परिवारों की अभिनंदन कुमार मेहता घर से चोरों ने 3100 सौ रुपये नकद उड़ा लिए। रामू देवी के घर से चोरों ने एक कीमती मोबाइल फोन चोरी कर लिया। बिहारी ऋषिदेव इनके घर में भी चोरों ने घुसकर विभिन्न सामानों की चोरी की चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर सोनवर्षा पंचायत सरकार भवन के पास एक सुनसान जगह पर इकट्ठा हुए।