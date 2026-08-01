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Bhagalpur News: बांका: चाकू मारकर 60 हजार रुपये की लूट, घायल अस्पताल में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका में हसनपुर गांव के निकट डटबाटी गांव के एक व्यक्ति से चाकू मारकर 60 हजार रुपये लूट लिए गए। बदमाशों ने पीड़ित का सामना किया और विरोध करने पर उसे घायल कर दिया। स्थानीय मदद से वह अस्पताल पहुंचा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

Bhagalpur News: बांका: चाकू मारकर 60 हजार रुपये की लूट, घायल अस्पताल में भर्ती

Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट डटबाटी गांव के एक व्यक्ति से शनिवार को हसनपुर गांव के समीप चाकू मारकर 60 हजार रुपये लूट लिए गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित किसी कार्य से जा रहा था। इसी दौरान डुमरामा गांव के दो बदमाशों ने उसे रोक लिया और रुपये छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया तथा उसके पास मौजूद 60 हजार रुपये लेकर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। इलाज के बाद पीड़ित ने संबंधित थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है तथा आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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