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Bhagalpur News: किशनगंज : ठाकुरगंज की दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण का रास्ता साफ, प्राक्कलन तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज, निज संवाददाता। ठाकुरगंज नगर पंचायत क्षेत्र

Bhagalpur News: किशनगंज : ठाकुरगंज की दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण का रास्ता साफ, प्राक्कलन तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू

Bhagalpur News: ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज, निज संवाददाता।

सड़कों का चौड़ीकरण

ठाकुरगंज नगर पंचायत क्षेत्र की दो अत्यंत व्यस्त सड़कों के चौड़ीकरण और पीसीसी ढलाई का रास्ता साफ होता दिख रहा है। बिहार विधानसभा में स्थानीय विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्न के जवाब में नगर विकास एवं आवास विभाग ने बताया है कि दोनों सड़कों के चौड़ीकरण एवं पीसीसी निर्माण का प्रस्ताव नगर पंचायत बोर्ड द्वारा पारित किया जा चुका है और योजना का प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है।

विधायक का प्रश्न

विधानसभा के 18वें सत्र में विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने नगर विकास एवं आवास विभाग से पूछा था कि अस्पताल रोड से शिव मंदिर होते हुए मस्तान चौक तक तथा एनएच-327ई फोरलेन पावर हाउस से चेंगमारी, चर्च होते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण अभियंत्रण संगठन (आरईओ) कार्यालय तक जाने वाली सड़कें नगर पंचायत की लाइफ लाइन हैं और इन पर प्रतिदिन भारी यातायात का दबाव रहता है। उन्होंने सरकार से इन सड़कों के चौड़ीकरण और पीसीसी निर्माण की योजना के संबंध में जानकारी मांगी थी।

सरकार का उत्तर

सरकार ने अपने उत्तर में विधायक की बात को स्वीकार करते हुए बताया कि दोनों सड़कों के चौड़ीकरण एवं पीसीसी ढलाई का प्रस्ताव नगर पंचायत ठाकुरगंज के बोर्ड द्वारा 8 जुलाई 2026 को प्रस्ताव संख्या-12 के तहत पारित किया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि अब योजना के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है। प्राक्कलन स्वीकृत होने के बाद आगे की प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

यातायात व्यवस्था में सुधार

इधर, विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने कहा कि इन दोनों मार्गों का चौड़ीकरण होने से नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, जाम की समस्या कम होगी तथा स्थानीय लोगों के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।

सामान्य प्रश्न

ठाकुरगंज में किन सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है?
अस्पताल रोड से शिव मंदिर होते हुए मस्तान चौक तक तथा एनएच-327ई फोरलेन पावर हाउस से चेंगमारी, चर्च तक की सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है।
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