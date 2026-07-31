Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: शहर की तमाम सड़कों का होगा मेंटेनेंस, निकली फाइलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: संवेदकों की ओपीएमआरसी खंगाल रहा पथ निर्माण विभाग बरसात के बाद ओपीएमआरसी पीरियड का काम

Bhagalpur News: शहर की तमाम सड़कों का होगा मेंटेनेंस, निकली फाइलें

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। पथ निर्माण विभाग से जुड़ी शहर की तमाम सड़कों का मेंटेनेंस होगा। इसके लिए फाइलें निकाली जा रही है। संवेदकों की आउटपुट एंड परफॉर्मेंस-बेस्ड रोड एसेट्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (ओपीएमआरसी) पथ निर्माण विभाग खंगाल रहा है। ताकि पता चल सके कि रोड इस स्कीम में है या नहीं। स्कीम में है तो इसके रखरखाव का काम संवेदक ने कब किया था और आगे क्या योजना है। बताया गया कि बरसात के बाद ओपीएमआरसी पीरियड का काम शुरू होगा। जिसका ओपीएमआरसी नहीं होगा, उसकी मरम्मत विभाग से कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक भागलपुर में पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) के अंतर्गत शहर की सड़कों का नियमित मेंटेनेंस कार्य फिलहाल ओपीआरएमसी अनुबंध समाप्त होने के कारण बाधित या ठप है।

ये भी पढ़ें:Ara News: असनी-बामपाली फोरलेन पर इंटरचेंज निर्माण के लिए अलाइनमेंट से अतिक्रमण हटा

हालांकि लोहिया पुल से अलीगंज फोरलेन तक 4 किमी पर नया फोरलेन निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रगति पर है। बताया गया कि पुरानी एजेंसी का अनुबंध पूरा होने से सामान्य देखरेख और मरम्मत का काम रुका हुआ है। अगरपुर-कोतवाली फोरलेन का काम भी जल्द शुरू होगा। करीब 17.75 किमी लंबी इस सड़क परियोजना पर नवंबर से 101 करोड़ रुपये की लागत से कार्य शुरू होना तय हुआ है। जीरो माइल से चंपानदी तक (पुरानी एनएच 80 सड़क) एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। शहर में जाम से निजात के लिए 1800 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट की डीपीआर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्यपालक अभियंता विमलेश कुमार ने बताया कि ओपीएमआरसी की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार सड़कों की मरम्मत बरसात बाद कराई जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।