Bhagalpur News: शहर की तमाम सड़कों का होगा मेंटेनेंस, निकली फाइलें

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। पथ निर्माण विभाग से जुड़ी शहर की तमाम सड़कों का मेंटेनेंस होगा। इसके लिए फाइलें निकाली जा रही है। संवेदकों की आउटपुट एंड परफॉर्मेंस-बेस्ड रोड एसेट्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (ओपीएमआरसी) पथ निर्माण विभाग खंगाल रहा है। ताकि पता चल सके कि रोड इस स्कीम में है या नहीं। स्कीम में है तो इसके रखरखाव का काम संवेदक ने कब किया था और आगे क्या योजना है। बताया गया कि बरसात के बाद ओपीएमआरसी पीरियड का काम शुरू होगा। जिसका ओपीएमआरसी नहीं होगा, उसकी मरम्मत विभाग से कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक भागलपुर में पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) के अंतर्गत शहर की सड़कों का नियमित मेंटेनेंस कार्य फिलहाल ओपीआरएमसी अनुबंध समाप्त होने के कारण बाधित या ठप है।

हालांकि लोहिया पुल से अलीगंज फोरलेन तक 4 किमी पर नया फोरलेन निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रगति पर है। बताया गया कि पुरानी एजेंसी का अनुबंध पूरा होने से सामान्य देखरेख और मरम्मत का काम रुका हुआ है। अगरपुर-कोतवाली फोरलेन का काम भी जल्द शुरू होगा। करीब 17.75 किमी लंबी इस सड़क परियोजना पर नवंबर से 101 करोड़ रुपये की लागत से कार्य शुरू होना तय हुआ है। जीरो माइल से चंपानदी तक (पुरानी एनएच 80 सड़क) एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। शहर में जाम से निजात के लिए 1800 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट की डीपीआर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्यपालक अभियंता विमलेश कुमार ने बताया कि ओपीएमआरसी की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार सड़कों की मरम्मत बरसात बाद कराई जाएगी।