Bhagalpur News: शाहकुंड-सजौर सड़क पर बरियारपुर गांव में कीचड़ से लोग परेशान
Bhagalpur News: शाहकुंड में बरियारपुर गांव की सड़क पर कीचड़ और जलजमाव से लोग परेशान हैं। अधिकारियों की गाड़ी भी इसी सड़क से गुजरती है। नाला की निकासी न होने से समस्या बढ़ गई है। स्थानीय लोग बीमारियों के फैलने की चिंता नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति वर्षों से बनी हुई है।
Bhagalpur News: शाहकुंड। शाहकुंड से सजौर जाने वाली सड़क पर बरियारपुर गांव में बीच सड़क पर कीचड़ और जलजमाव से हर दिन लोग परेशान हैं। इसी सड़क से आमलोगों के अलावा पदाधिकारियों की भी गाड़ी आती-जाती है। लेकिन इस समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सड़क किनारे से नाला बना हुआ है। लेकिन नाला की निकासी नहीं होने की वजह से जाम पड़ा हुआ है। इस वजह से जलजमाव होता है और कीचड़ भर जाता है। आने-जाने वाले इस समस्या को दरकिनार कर चले जाते हैं। लेकिन इस वजह से बीमारियों के फैलने से क्या असर होगा, इसकी परवाह कोई नहीं कर रहा है।
स्कूली बच्चे भी इसी होकर जाते हैं। स्थानीय लोग इसके हल का उपाय नहीं सोचते। यह स्थिति वर्षों से बनी हुई है।
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