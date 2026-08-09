Bhagalpur News: शाहकुंड के जुआखर के तीन वार्डों में सड़क और नाले की समस्या

Bhagalpur News: शाहकुंड। प्रखंड के हरनथ पंचायत की जुआखर के तीन वार्डों में सड़क और नाले की समस्या बनी हुई है। इसे लेकर कामरान रजा खान ने कहा है कि लोगों को काफी दिक्कत होती है। उधर वर्तमान मुखिया हसीन अख्तर का कहना है कि एक वार्ड में विवाद के कारण काम नहीं हो रहा है और दूसरे में नाला निर्माण में कुछ लोगों का कहना है कि सड़क के बीच से नाला निकाला जाय, तो कुछ लोगों का कहना है कि किनारे से नाला निकाला जाय। इसी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। जबकि कामरान का कहना है कि वार्ड नौ में मो. महबूब खां के घर से मो. नोमान खां के घर तक नाला जाम है।