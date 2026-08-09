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Bhagalpur News: शाहकुंड के जुआखर के तीन वार्डों में सड़क और नाले की समस्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: शाहकुंड के हरनथ पंचायत के जुआखर के तीन वार्डों में सड़क और नाले की समस्याएं हैं। कामरान रजा खान ने कहा कि लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। विवाद के कारण कुछ वार्डों में काम ठप्प है, जिससे पैदल चलने में परेशानी हो रही है। वार्ड नौ में नाला जाम है और वार्ड दस में सड़क नहीं बनी है।

Bhagalpur News: शाहकुंड के जुआखर के तीन वार्डों में सड़क और नाले की समस्या

Bhagalpur News: शाहकुंड। प्रखंड के हरनथ पंचायत की जुआखर के तीन वार्डों में सड़क और नाले की समस्या बनी हुई है। इसे लेकर कामरान रजा खान ने कहा है कि लोगों को काफी दिक्कत होती है। उधर वर्तमान मुखिया हसीन अख्तर का कहना है कि एक वार्ड में विवाद के कारण काम नहीं हो रहा है और दूसरे में नाला निर्माण में कुछ लोगों का कहना है कि सड़क के बीच से नाला निकाला जाय, तो कुछ लोगों का कहना है कि किनारे से नाला निकाला जाय। इसी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। जबकि कामरान का कहना है कि वार्ड नौ में मो. महबूब खां के घर से मो. नोमान खां के घर तक नाला जाम है।

जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी होती है। वार्ड दस में नजीर खां के घर से मेराज खां के घर तक अब तक पक्की सड़क और नाला नहीं बना है। वार्ड आठ में नल-जल के लिए लोग परेशान हैं।

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