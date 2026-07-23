Bhagalpur News: अररिया : पलासी में सड़क दुर्घटना में दंपती घायल

Bhagalpur News: अररिया : पलासी में सड़क दुर्घटना में दंपती घायल
Bhagalpur News: पलासी सोहन्दर मार्ग पर एक सड़क दुघर्टना में नकटा खुर्द गांव के सुबोध कुमार साह और उनकी पत्नी पिंकी देवी घायल हो गये। दोनों का उपचार पलासी के सीएचसी में चल रहा है और डॉक्टर ने बताया कि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है।
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार पलासी (ए.सं.)। पलासी सोहन्दर मार्ग स्थित किसान चौक के आसपास सड़क दुघर्टना में पति-पत्नी घायल हो गये। घायलों में नकटा खुर्द गांव के सुबोध कुमार साह व उनकी पत्नी पिंकी देवी शामिल हैं। दोनों का ईलाज सीएचसी पलासी में कराया गया। इस बावत डॉ. चंदन कुमार ने बताया कि उक्त दोनों का उपचार पलासी सीएचसी में चल रहा है, फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर है।
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