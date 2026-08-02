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Bhagalpur News: कटिहार: 24 घंटे में महानंदा के चार गेज स्थलों पर जलस्तर बढ़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कटिहार से चंदन कर्ण महानंदा का जलस्तर बढ़ने लगा है जबकि गंगा,कोसी, बरंडी और

Bhagalpur News: कटिहार: 24 घंटे में महानंदा के चार गेज स्थलों पर जलस्तर बढ़ा

Bhagalpur News: कटिहार से चंदन कर्ण महानंदा का जलस्तर बढ़ने लगा है जबकि गंगा,कोसी, बरंडी और कारी कोसी का पानी स्थिर हो गया है। वहीं जलस्तर एनएसएल से नीचे रहने कारण महानंदा और गंगा अपने किनारे काटव कर रही है।जिले की अधिकांश नदियों का जलस्तर सामान्य बना हुआ है। पिछले 24 घंटे की तुलना में महानंदा नदी के कई गेज स्थलों पर हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि एक स्थान पर मामूली गिरावट आई है। राहत की बात यह है कि जिले की सभी नदियां अभी भी चेतावनी एवं खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही हैं। महानंदा नदी के झौआ गेज पर जलस्तर 28.70 मीटर से बढ़कर 28.73 मीटर हो गया, यानी 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई।

बहरखाल में 28.23 से 28.26 मीटर, आजमनगर में 26.99 से 27.02 मीटर, धबौल में 26.27 से 26.29 मीटर, कुरसेला में 28.77 से 28.79 मीटर तथा दुर्गापुर में 26.12 से 26.14 मीटर तक जलस्तर बढ़ा। वहीं गोविंदपुर में जलस्तर 24.67 मीटर पर स्थिर रहा। गंगा नदी के रामायणपुर और करहगोला घाट गेज पर जलस्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोनों स्थानों पर जलस्तर पूर्ववत बना रहा। इसी प्रकार बरंडी नदी के एनएच-31 डुमर गेज तथा कोसी नदी के कुरसेला रोड ब्रिज गेज पर भी जलस्तर स्थिर दर्ज किया गया। करीकोसी का जलस्तर अब भी गेज स्तर से नीचे है।बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि किसी भी गेज स्थल पर पानी तटबंध को नहीं छू रहा है तथा सभी स्थानों पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है।

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