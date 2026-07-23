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Bhagalpur News: सहरसा : नवहट्टा में निजी नाविकों की मनमानी से बढ़ी मुश्किलें, 50-60 रुपये प्रति सवारी वसूली से ग्रामीण परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: नवहट्टा से रजनीश राजन की रिपोर्ट के अनुसार, कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण दर्जनों गांवों के लोगों को अपनी आवाजाही के लिए निजी नावों पर निर्भर होना पड़ा है। नाविक प्रति यात्री 50 से 60 रुपये तक किराया वसूल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है।

Bhagalpur News: सहरसा : नवहट्टा में निजी नाविकों की मनमानी से बढ़ी मुश्किलें, 50-60 रुपये प्रति सवारी वसूली से ग्रामीण परेशान

Bhagalpur News: नवहट्टा से रजनीश राजन कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ ही नदी के बीच बसे दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही पूरी तरह निजी नावों पर निर्भर हो गई है। हाटी, बकुनिया, डरहार समेत केदली पंचायत के कई गांवों के लोग प्रखंड मुख्यालय और कोसी पूर्वी तटबंध तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। नावों की कमी का फायदा उठाकर नाविक प्रति यात्री 50 से 60 रुपये तक किराया वसूल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है。

नावों की क्षमता और प्रशासनिक कार्रवाई

ग्रामीणों का आरोप है कि नावों पर क्षमता से अधिक सवारी के साथ मवेशी भी ढोए जा रहे हैं, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। मनमानी किराया वसूली और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की शिकायतें लगातार की जा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है।

सरकारी नाव परिचालन की आवश्यकता

हर वर्ष बाढ़ के दौरान सरकारी स्तर पर नाव परिचालन की व्यवस्था होती रही है, लेकिन जुलाई का अंतिम सप्ताह आने के बावजूद इस बार सेवा शुरू नहीं हो सकी है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी नाव चलने से अवैध वसूली रुकेगी और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा। सीओ मोनी बहन ने बताया कि करीब तीन दर्जन नावों का निबंधन किया गया है, लेकिन सरकारी नाव परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है।

सामान्य प्रश्न

ग्रामीणों ने नाविकों पर किस प्रकार का आरोप लगाया है?
ग्रामीणों का आरोप है कि नावों पर क्षमता से अधिक सवारी के साथ मवेशी भी ढोए जा रहे हैं, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है।
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