Bhagalpur News: कटिहार: गंगा व कोसी के बढ़ते जलस्तर से दियारा क्षेत्र की सब्जी फसलों पर मंडराया संकट, किसानों की बढ़ी चिंता
Bhagalpur News: सेमापुर (कटिहार) में गंगा और कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर ने दियारा क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पानी खेतों में फैलने से सब्जी की फसलें बर्बाद होने की आशंका है। किसान पहले ही निवेश कर चुके हैं, और निरंतर वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति पर संकट छाया हुआ है।
Bhagalpur News: सेमापुर (कटिहार) संवाद सूत्र । बरारी प्रखंड क्षेत्र में गंगा एवं कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि अब दियारा क्षेत्र के किसानों के लिए चिंता का कारण बनने लगी है। नदी का पानी धीरे-धीरे निचले इलाकों में प्रवेश करने लगा है, जिससे बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। खेतों में पानी फैलने से किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिरने का खतरा मंडरा रहा है। दियारा क्षेत्र में हर वर्ष बड़ी मात्रा में लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, भिंडी, बैंगन, मिर्च, नेनुआ और अन्य हरी सब्जियों की खेती की जाती है।
यहां की उपज स्थानीय बाजारों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में भी भेजी जाती है। लेकिन नदी के बढ़ते जलस्तर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई खेतों के किनारे पानी पहुंच चुका है, जबकि कुछ निचले क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर गया है।किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक जलस्तर में इसी तरह वृद्धि होती रही तो सब्जी की तैयार फसल पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों ने बताया कि बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर पहले ही काफी खर्च हो चुका है। ऐसे में फसल नष्ट होने से उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष जलस्तर बढ़ने पर दियारा क्षेत्र सबसे पहले प्रभावित होता है। प्रशासन फिलहाल जलस्तर पर नजर बनाए हुए है।
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