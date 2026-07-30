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Bhagalpur News: सहरसा : कई लैपटॉप चोरी की घटना से दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सहरसा में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। बुधवार रात नगर निगम के सामने एक दुकान से पांच लैपटॉप और अन्य सामान चोरी कर लिए गए। दुकानदार रजनीश कुमार ने बताया कि यह घटना पहले भी हुई थी। स्थानीय लोगों ने लगातार हो रही चोरी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Bhagalpur News: सहरसा : कई लैपटॉप चोरी की घटना से दहशत

Bhagalpur News: सहरसा। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी की घटना लगातार हो रही है। बुधवार की रात चोरों ने नगर निगम के सामने स्थित एक दुकान में कई लैपटॉप सहित अन्य सामानों की चोरी कर लिया। पीड़ित दुकानदार रजनीश कुमार ने बताया कि पांच लैपटॉप, सहित अन्य सामानों की चोरी कर लिया वइससे पहले भी नगर पालिका चौक समीप कई चोरी की घटना हो चुकी है। लगातार हो रही चोरी की घटना को लेकर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। इससे पहले मंगलवार की रात भी चोरों ने यादव चौक समीप करीब चार दुकानों को अपना निशाना बनाया । जबकि दो दुकान में चोरी का प्रयास किया।

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है

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