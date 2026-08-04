Bhagalpur News: बेड के इंतजार में परेशान रहे कई मरीज
Bhagalpur News: जेएलएनएमसीएच के मेडिसिन इमरजेंसी फैब्रिकेटेड वार्ड दोपहर तक हो गया फुल 25 से अधिक
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। बदलते मौसम में लोगों को कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। बीमारी इतनी गंभीर हो रही कि मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। इलाज के लिए जगह मरीज मायागंज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) के मेडिसिन इमरजेंसी फैब्रिकेटेड वार्ड में पहुंच रहे हैं तो इन्हें एक अदद बेड के लिए तरसना पड़ रहा है। सोमवार को दोपहर में फेब्रिकेटेड वार्ड में 25 से अधिक मरीज बेड मिलने का इंतजार करते रहे। दो घंटे से अधिक समय तक कई मरीज स्ट्रेचर पर ही पड़े रहे। परिजन बेड के लिए अस्पताल कर्मियों से लगातार अनुरोध करते रहे, लेकिन बेड उपलब्ध नहीं हो सका।
स्थिति यह थी कि कुछ मरीजों को स्ट्रेचर भी नहीं मिला। इनमें वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर मरीज भी शामिल थे। स्ट्रेचर नहीं मिलने के कारण फर्श पर बैठी खरीक की रहने वाली मीणा देवी ने बताया कि उसे सांस की तकलीफ है। परिजन ने बताया कि बेड के लिए इंतजार करने को कहा गया है। बता दें कि फैब्रिकेटेड वार्ड में 100 बेड है। इधर, हेल्थ मैनेजर अभिषेक कुमार ने बताया कि मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है। वार्ड के सभी बेड फुल हैं। हालांकि डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर दवा शुरू कर दिया। अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है।
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