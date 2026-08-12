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Bhagalpur News: सीएनजी और हाईब्रिड गाड़ियां बन रहीं लोगों की पहली पसंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: हाईब्रीड मॉडल गाड़ियों की सबसे अधिक हो रही डिमांड गाड़ी लेने से पहले मेंटेनेंस बजट

Bhagalpur News: सीएनजी और हाईब्रिड गाड़ियां बन रहीं लोगों की पहली पसंद

Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और वाहन बाजार में आए नए बदलावों ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के खरीदार अब पारंपरिक पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की जगह सीएनजी और हाईब्रिड मॉडलों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आलम यह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली गाड़ियां ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भागलपुर के एक निजी कार कंपनी के संचालक ने बताया कि प्रतिदिन पूछताछ के लिए आने वाले ग्राहक वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली गाड़ी ज्यादा खरीद रहे हैं। सीएनजी और हाईब्रिड की बढ़ी डिमांड

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बढ़ती डिमांड

भागलपुर और पूर्णिया के एक स्थानीय मोटर डीलर्स ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में पूछताछ और बुकिंग के आंकड़ों के अनुसार लोग अब रनिंग कॉस्ट कम करने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि के कारण बजट सेगमेंट से लेकर एसयूवी सेगमेंट तक में सीएनजी मॉडल पहली पसंद बन गयी है। इसके साथ ही, बिना चार्जिंग की झंझट के बेहतरीन माइलेज देने वाली स्ट्रॉन्ग हाईब्रिड गाड़ियां भी मध्यम और उच्च वर्ग के ग्राहकों को खूब लुभा रही हैं।

मेंटेनेंस बजट पर हो रही लंबी चर्चा

बाईपास, खलीफाबाग, कचहरी चौक और नाथनगर के ऑटोमोबाइल शोरूमों में इनदिनों एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। गाड़ी खरीदने पहुंचने वाले ग्राहक अब सिर्फ लुक या फीचर्स पर ही नहीं। पॉकेट फ्रेंडली मेंटेनेंस बजट पर लंबी चर्चा कर रहे हैं। यही वजह है कि फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट वाली गाड़ियां खरीदारों की पहली पसंद बनी हुई हैं। इनमें वारंटी के साथ-साथ ईंधन खर्च आधा रह जाता है।

पुरानी गाड़ियों की बिक्री में भारी गिरावट, घटे खरीदार

नई गाड़ियों के इस बदलते ट्रेंड का सीधा असर भागलपुर के सेकेंड हैंड कार बाजार पर दिख रहा है। पुराने वाहनों की बिक्री में खासी परेशानी देखने को मिल रही है और खरीदारों की संख्या कम हो रही है। पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को खरीदने में लोग अब इसलिए कतरा रहे हैं कि एक तो उनका माइलेज कम होता है, दूसरा भविष्य में कड़े होते प्रदूषण मानक और रीसेल वैल्यू को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

सामान्य प्रश्न

भागलपुर में किस प्रकार की गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है?
भागलपुर में सीएनजी और हाईब्रिड गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है।
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