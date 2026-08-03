Bhagalpur News: पूर्णिया: नदियों से घिरा है पूर्णिया डूबने से इस साल 17 की गई जान
Bhagalpur News: पूर्णिया जिले में नदियों के कारण डूबने की घटनाएं बढ़ रही हैं। वर्ष 2023 में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं। जिला प्रशासन और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं। अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देने की सलाह दी गई है।
Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट पूर्णिया, वरीय संवाददाता। पूर्णिया जिला नदियों से घिरा हुआ है। पूरब से लेकर पश्चिम तक आधे दर्जन से अधिक नदियों का यहां पर जाल बिछा हुआ ह बरसात के मौसम में डूबने की घटनाएं भी लगातार होती रहती है। डूबने से इस साल अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, पिछले वर्ष 36 लोगों की गयी डूबने से जान गयी थी। डूब कर मरने वालों में अधिकांश संख्या बच्चों की होती है।नदियों, तालाब , पोखरों एवं गड्ढों में दैनिक कार्यों जैसे स्नान करने या बर्तन धोने के क्रम में डूबने की दुर्घटनाएं अक्सर घटित होती रहती है।
ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकने और आपातकालीन स्थिति में सही कदम उठाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूर्णिया एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारीकिया गया है। जिला आपदा कार्यालय के एडीएमओ प्रणब कुमार के मुताबिक बरसात में डूबने की घटनाएं बढ़ जाती है अभिभावकों को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए ताकि छोटे-छोटे बच्चे नदी किनारे ना जाएं।
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