Bhagalpur News: तिलकामांझी और बरारी में लॉकेट व चेन छिनतई, मंगलसूत्र भी उड़ाया

Bhagalpur News: तिलकामांझी में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की बेटी के गले से लॉकेट छीना बरारी के कुप्पा

Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता। शहरी क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण में पुलिस सफल नहीं दिख रही है। छिनतई और चोरी की घटनाओं ने शहरी इलाके में पुलिस की गश्त पर सवाल खड़ा कर दिया है। राह चलते बच्चों के गले से सोने का लॉकेट छीना जा रहा है। महिलाओं को निशाना बनाने वाले बदमाश सोने की चेन और मंगलसूत्र छीनकर उनके गले को सूना कर रहे हैं। हाल के महीने में तिलकामांझी सहित शहर के अन्य थाना क्षेत्रों में चोरी और छिनतई की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सहकारिता पदाधिकारी की बेटी के गले से सैंडिस के बाहर लॉकेट छीना

घटना का विवरण सैंडिस कम्पाउंड के बाहर प्रमंडलीय कार्यालय में पदस्थापित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कुंदन कुमार की साढ़े तीन साल की बेटी के गले से बदमाशों ने लॉकेट छीन लिया। 30 जुलाई को तिलकामांझी थाना में केस दर्ज कराया है। जीरोमाइल में ज्योति विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले कुंदन कुमार ने पुलिस को बताया है कि 27 जुलाई की शाम सात बजे उनकी पत्नी और साढ़े तीन साल की बेटी सैंडिस कम्पाउंड से घूमने के बाद पैदल ही विशाल मेगामार्ट की तरफ जा रही थी तभी बदमाश ने पीछे से उनकी बेटी के गले से तीन-चार ग्राम का लॉकेट काट लिया और वहां से फरार हो गया। घटना के समय वे कुछ दूरी पर पत्नी और बेटी का इंतजार कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने डायल 112 पर कॉल कर बताया। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें अपने साथ कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ले गई। सीसीटीवी देखने पर पता चला कि घटना को अंजाम देने वाला बदमाश मुख्य गेट से ही पीछा करते हुए आ रहा था। बच्चे के गले से लॉकेट छीनते हुए वह सीसीटीवी में दिख रहा है। आरोपी दिखा है पर पुलिस उसकी पहचान नहीं कर सकी है।

अन्य घटनाएं गुरु पूर्णिया पर मधेपुरा से आई महिला से कुप्पा घाट में चेन छिनतई

दूसरी घटना बरारी थाना क्षेत्र में घटित हुई। कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेंहीं आश्रम में गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूजा अर्चना कर रही मधेपुरा की महिला के गले से चेन छिनतई की घटना हो गई। घटना को लेकर पीड़िता अनिता यादव ने बरारी थाने में केस दर्ज कराया है। वह मधेपुरा के मुरलीगंज स्थित गंगापुर की रहने वाली हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि गुरु पूर्णिमा के दिन वह आश्रम के मध्य में स्थित हॉल में पूज्य गुरु की तस्वीर के समक्ष पूजा अर्चना कर रही थी। उसी दौरान पीछे से एक अज्ञात महिला आई और उनके गले से 24 ग्राम के सोने की चेन छीनकर वहां से भाग निकली। महिला का कहना है कि सोने की चेन की कीमत लगभग साढ़े तीन लाख रुपये थी। महिला का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से आरोपी महिला की पहचान हो सकती है जिसके बाद उसे पकड़ा जा सकता है। बरारी थानेदार का कहना है कि फुटेज को खंगाला गया है पर आरोपी महिला की पहचान नहीं हो सकी है।

आखिरी घटना टोटो में बैठी मधेपुरा की महिला के गले से मंगलसूत्र उड़ाया

तीसरी घटना भी तिलकामांझी थाना क्षेत्र में ही घटित हुई। मूल रूप से मधेपुरा के ग्वालपाड़ा स्थित शाहपुर की रहने वाली और वर्तमान में सबौर के बंशीटीकर की रहने वाली महिला शबनम कुमारी के गले से टोटो में ही किसी ने सोने का मंगलसूत्र उड़ा लिया। घटना को लेकर महिला ने तिलकामांझी थाना में केस दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि 29 जुलाई को दोपहर में वह तिलकामांझी चौक पर टोटो में बैठकर डॉक्टर के यहां इलाज कराने जा रही थी। महिला का कहना है कि उसी टोटो में तीन चार महिलाएं बैठ गई और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी। उल्टी करने का भी बहना करने लगी जिससे तंग आकर होली फैमिली अस्पताल के पास वह उतर गई और दूसरे टोटो से डॉक्टर के पास गई। वापस घर आई तो देखा कि उनके गले में मंगलसूत्र है ही नहीं। अपने पति के साथ तिलकामांझी चौक पर आकर उस टोटो वाले और महिलाओं को खोजने की कोशिश की पर उनका पता नहीं चल सका।

पुलिस का बयान वर्जन

शहरी क्षेत्र में छिनतई और चोरी की घटनाओं की जल्द ही समीक्षा की जाएगी। छिनतई की घटनाओं को लेकर जगह चिह्नित की जाएगी। गश्त की भी मॉनिटरिंग होगी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी चिह्नित जगहों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा।

- अतुलेश झा, एसपी सिटी