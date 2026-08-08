Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: कटिहार : महानंदा में गिरावट, गंगा-कोसी का बढ़ा जलस्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: कटिहार में सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है। महनंदा नदी का जलस्तर शनिवार को गिरावट में रहा, जबकि गंगा, बरंडी, कारी कोसी और कोसी में वृद्धि हुई है। अधिकतर नदियों का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है।

Bhagalpur News: कटिहार : महानंदा में गिरावट, गंगा-कोसी का बढ़ा जलस्तर

Bhagalpur News: कटिहार से शशि रमन की रिपोर्ट जिले में नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है। शनिवार को महानंदा नदी के सभी प्रमुख गेज स्थलों पर जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई। वहीं गंगा, बरंडी, कारी कोसी और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश नदियों का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। महानंदा नदी के झौआ में सुबह छह बजे 30.26 मीटर जलस्तर दर्ज किया गया था, जो दोपहर 12 बजे घटकर 30.15 मीटर रह गया। बहरखाल में 29.80 से घटकर 29.69 मीटर, आजमनगर में 28.49 से 28.40 मीटर और धबौल में 27.75 से 27.66 मीटर हो गया।

इसी तरह कुर्सेल में 30.24 से 30.13, दुर्गापुर में 27.49 से 27.41 तथा गोविंदपुर में 25.83 से 25.80 मीटर जलस्तर दर्ज किया गया।दूसरी ओर गंगा नदी के रामायणपुर में जलस्तर 25.60 से बढ़कर 25.69 मीटर तथा काढ़ागोला घाट में 28.89 से 28.91 मीटर पहुंच गया। बरंडी नदी के एनएच-31 डूमर गेज पर भी जलस्तर 29.87 से बढ़कर 29.88 मीटर हो गया। कारी कोसी के चचरी-389 गेज पर 26.12 से बढ़कर 26.15 मीटर जलस्तर दर्ज किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।