Bhagalpur News: जिच्छो टोल प्लाजा का नया दर लागू
Bhagalpur News: भागलपुर में जिच्छो टोल प्लाजा के दरों में संशोधन किया गया है। लोदीपुर-जिच्छो क्षेत्र में वाहन किराया एकल 25 रुपये, वन डे अप-डाउन 40 रुपये, और मासिक 845 रुपये नियत किया गया है। वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए अलग-अलग दरें लागू होंगी। एनएचएआई के पीडी मनीष कुमार द्वारा जानकारी दी गई।
Bhagalpur News: भागलपुर। जिच्छो टोल प्लाजा का दर संशोधित किया गया है। लोदीपुर-जिच्छो खंड के पास कार, जीप, वैन और हल्के मोटर यान का किराया एकल 25 रुपये, वन डे अप-डाउन 40 रुपये, मासिक किराया 845 रुपये (50 बार एकल), जिला में निबंधित वाणिज्यिक गाड़ियों से एकल यात्रा पर 15 रुपये लिए जाएंगे। मिनी बस के लिए क्रमश: 40 रुपये, 60 रुपये, 1365 रुपये और 20 रुपये लिए जाएंगे। दो धूरी की बस-ट्रक से 85, 130, 2860 और 45 रुपये लिए जाएंगे। यह जानकारी एनएचएआई के पीडी मनीष कुमार ने दी।
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