Bhagalpur News: किशनगंज: राजस्व कर्मचारियों के योगदान से पोठिया अंचल कार्यालय की व्यवस्था हुई सुचारु
Bhagalpur News: पोठिया निज संवाददाता राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद पोठिया अंचल कार्यालय में बीते
Bhagalpur News: पोठिया निज संवाददाता राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद पोठिया अंचल कार्यालय में बीते कुछ दिनों तक कार्य व्यवस्था प्रभावित रही। इसके कारण भूमि संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले किसानों, रैयतों और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दाखिल-खारिज, भूमि विवाद, एलपीसी, परिमार्जन सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में देरी होने से लोगों की चिंता बढ़ गई थी। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो गई है। अंचल अधिकारी मोहित राज ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि पोठिया अंचल में कुल सात राजस्व कर्मचारियों ने योगदान दे दिया है। सभी कर्मचारियों को उनके संबंधित पंचायतों का दायित्व सौंप दिया गया है, जिससे राजस्व कार्यों का निष्पादन नियमित रूप से किया जा सके।सीओ
मोहित राज ने कहा कि अब अंचल कार्यालय के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित राजस्व कर्मचारी अपने-अपने पंचायत सरकार भवनों में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निष्पादन करेंगे। इससे किसानों और रैयतों को अंचल कार्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा स्थानीय स्तर पर ही अधिकांश राजस्व सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अपने पंचायत के संबंधित राजस्व कर्मचारी से संपर्क कर भूमि एवं राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन कराएं। अंचल प्रशासन का प्रयास है कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा कर लोगों को बेहतर एवं पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराई जाए।
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