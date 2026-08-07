Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: किशनगंज: राजस्व कर्मचारियों के योगदान से पोठिया अंचल कार्यालय की व्यवस्था हुई सुचारु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: पोठिया निज संवाददाता राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद पोठिया अंचल कार्यालय में बीते

Bhagalpur News: किशनगंज: राजस्व कर्मचारियों के योगदान से पोठिया अंचल कार्यालय की व्यवस्था हुई सुचारु

Bhagalpur News: पोठिया निज संवाददाता राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद पोठिया अंचल कार्यालय में बीते कुछ दिनों तक कार्य व्यवस्था प्रभावित रही। इसके कारण भूमि संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले किसानों, रैयतों और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दाखिल-खारिज, भूमि विवाद, एलपीसी, परिमार्जन सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में देरी होने से लोगों की चिंता बढ़ गई थी। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो गई है। अंचल अधिकारी मोहित राज ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि पोठिया अंचल में कुल सात राजस्व कर्मचारियों ने योगदान दे दिया है। सभी कर्मचारियों को उनके संबंधित पंचायतों का दायित्व सौंप दिया गया है, जिससे राजस्व कार्यों का निष्पादन नियमित रूप से किया जा सके।सीओ

ये भी पढ़ें:Purnia News: पंचायतों एवं शहरी वार्डों के लिए राजस्व कर्मियों की तैनाती

मोहित राज ने कहा कि अब अंचल कार्यालय के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित राजस्व कर्मचारी अपने-अपने पंचायत सरकार भवनों में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निष्पादन करेंगे। इससे किसानों और रैयतों को अंचल कार्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा स्थानीय स्तर पर ही अधिकांश राजस्व सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अपने पंचायत के संबंधित राजस्व कर्मचारी से संपर्क कर भूमि एवं राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन कराएं। अंचल प्रशासन का प्रयास है कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा कर लोगों को बेहतर एवं पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराई जाए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।