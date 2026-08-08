Bhagalpur News: अररिया : फारबिसगंज अंचल में बड़े पैमाने पर राजस्व कर्मचारियों का तबादला

Bhagalpur News: फारबिसगंज (अररिया) से अंजनी गौतम की रिपोर्ट फारबिसगंज अंचल में राजस्व कार्यों को सुचारू

Bhagalpur News: फारबिसगंज (अररिया) से अंजनी गौतम की रिपोर्ट फारबिसगंज अंचल में राजस्व कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापना की गई है। अंचल प्रशासन की ओर से नवपदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को विभिन्न पंचायतों एवं क्षेत्रों का हल्का आवंटित कर दिया गया है।

राजस्व कर्मचारियों की जिम्मेदारी अंचल पदाधिकारी पंकज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी नवपदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि हल्का आवंटन के बाद संबंधित कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्र में राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन करेंगे।

नव पदस्थापित कर्मचारियों का आवंटन जारी हल्का आवंटन के अनुसार नौशाद आलम को खवासपुर, रमई, हलहलिया एवं तिरसकुंड पंचायत की जिम्मेदारी दी गई है। सुशांत कुमार दास को भागकोहलिया एवं पिपरा, जबकि पंकज कुमार को परवाहा, अड़राहा एवं मुसहरी पंचायत का राजस्व कार्य सौंपा गया है।

इसी प्रकार अखिलेश कुमार को डोरिया सोनापुर एवं बोकड़ा, विकास मंडल को औराही पूरब, औराही पश्चिम एवं पुरवारी झिरुवा तथा चन्देश्वरी प्रसाद सुमन को हरिपुर, सहवाजपुर एवं ढोलबज्जा का हल्का आवंटित किया गया है।

अन्य कर्मचारियों की जिम्मेदारियाँ राज रंजन भास्कर को नगर परिषद फारबिसगंज, मटियारी, किरकिचिया एवं पोठिया क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। इंद्र मोहन शर्मा को अम्हारा एवं खैरखां, जबकि कमरूल होदा को जोगबनी नगर परिषद एवं बथनाहा क्षेत्र का राजस्व कार्य सौंपा गया है।

वहीं चन्द्रेश्वरी पासवान को मिर्जापुर एवं पछियारी झिरुवा, कौशलेंद्र कुमार को सैफगंज, जैकी प्रसाद मंडल को रामपुर उत्तर एवं रामपुर दक्षिण तथा रितेश कुमार को कुशमाहा एवं रहिकपुर ठेलामोहन पंचायत की जिम्मेदारी दी गई है।

कार्यभार संभालने की निर्देश इसके अलावा राज रंजन भास्कर को अंचल निरीक्षक का प्रभार भी सौंपा गया है। अंचल प्रशासन की ओर से सभी नवपदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में कार्यभार संभालकर राजस्व संबंधी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बड़े पैमाने पर हुए इस स्थानांतरण एवं हल्का आवंटन के बाद संबंधित पंचायतों में राजस्व कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे दाखिल-खारिज, भूमि संबंधी कार्यों एवं अन्य राजस्व मामलों के निष्पादन में भी सुविधा मिलने की संभावना है।