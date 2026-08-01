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Bhagalpur News: टीएमबीयू में दो कर्मियों को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के टीएमबीयू में दो वरिष्ठ प्रशाखा पदाधिकारी, सुनील कुमार और राजीव कुमार सिन्हा, 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। विदाई समारोह में कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे सहित अन्य कर्मियों ने उन्हें सम्मानित किया। हालांकि, उन्हें सेवानिवृत्ति पर कोई सेवांत लाभ नहीं मिला।

Bhagalpur News: टीएमबीयू में दो कर्मियों को दी गई विदाई

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू में दो प्रशाखा पदाधिकारी स्तर के कर्मी शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। इसमें एक स्थापना शाखा के पूर्व प्रशाखा पदाधिकारी सुनील कुमार एवं एकाउंट शाखा के राजीव कुमार सिन्हा हैं। 30 वर्षों से ज्यादा की सेवा के बाद उनकी सेवानिवृत्ति हुई है। उनकी सेवानिवृत्ति पर कुलसचिव कार्यालय में कर्मचारियों की तरफ से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जहां कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे से सहित अन्य कर्मियों ने दोनों कर्मियों को सम्मानित कर विदाई दी। कुलसचिव ने कहा कि दोनों ने विवि की निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया है। दिलचस्प बात है कि दोनों ही कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर किसी तरह का सेवांत लाभ सहित अन्य राशि नहीं दी गई।

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विवि तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महासचिव और सीनेटर रंजीत कुमार ने भी समारोह में अपनी आपत्ति अधिकारियों के सामने दर्ज कराई। उधर, परीक्षा विभाग में भी दोनों कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनोद कुमार ओझा ने दोनों कर्मियों को सम्मानित किया। साथ ही आगे की पारी के लिए बधाई दी है। इस मौके पर उपानंद दास, हरिहर दास, मानस कुमार, रविंद्र कुमार, बबलू कुमार, महेंद्र हरिजन, रविंद्र कुमार, मनीष, तन्मय वत्स सहित काफी संख्या में कर्मी मौजूद रहे।

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