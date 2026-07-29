Bhagalpur News: सहरसा: सेवानिवृत्त जवान के बंद घर में चोरी

Bhagalpur News: सहरसा से मनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट सदर थाना क्षेत्र के सराही पासमान टोला वार्ड 11 में मंगलवार की रात चोरों ने सेवानिवृत्त जवान के बंद घर में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया ।चोरी की घटना में करीब पांच लाख रुपये के जेवरात चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल गृहस्वामी के बाहर रहने के कारण चोरी हुए जेवरात, सामान आदि का सही आकलन नहीं हो पाया है। मूल रुप से नवहट्टा मुरादपुर निवासी पीड़ित गृहस्वामी 2018 में असम राइफल्स से सेवानिवृत्त विनय कुमार ठाकुर परिवार साथ बीते 21 जुलाई को अपने बेटे के पास पुणे गए हुए थे।

उन्होंने करीब 6 वर्ष पहले सराही पासमान टोला में नया घर बनाया था। चोरों ने घर के ऊपर छत पर गेट की दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश किया।घर के अंदर तीन कमरे का ताला तोड़कर गोदरेज, ट्रंक को इत्मीनान से खंगालने के बाद जेवरात चोरी कर लिया।अपनी पहचान छिपाने के लिए चोर घर में लगा सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ लेकर चला गया। एलईडी टीवी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया। मामले में पीड़ित गृहस्वामी भतीजे अमिय ठाकुर ने बताया कि परिवार 21 जुलाई से पुणे में था। लगातार चोरी की घटना से दहशत :सदर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लगातार चोरी की घटना से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। घर में दुकानों में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है।