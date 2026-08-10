Bhagalpur News: लखीसराय: प्रशिक्षण केन्द्र में प्रखंड संसाधन केन्द्र चल रहा
Bhagalpur News: सूर्यगढ़ा में स्थानीय प्रखंड संसाधन केन्द्र वर्षों से प्रशिक्षण केन्द्र भवन में संचालित हो रहा है। ग्रामीणों ने अलीनगर में संसाधन केन्द्र बंद रहने और सुरक्षा प्रहरी की अनुपस्थिति की शिकायत की। पूर्व डीएम संजय कुमार ने निरीक्षण में बीईओ और कर्मियों को निर्देश दिए थे कि वे अलीनगर में कार्य करें।
Bhagalpur News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। स्थानीय प्रखंड संसाधन केन्द्र सूर्यगढ़ा वर्षों से यहां के प्रशिक्षण केन्द्र भवन में चल रहा है। लोगों ने बताया कि वास्तविक रूप से अलीनगर में प्रखंड संसाधन केन्द्र बना हुआ है। करीब पांच वर्ष पहले प्रखंड संसाधन केन्द्र वहां अलीनगर में ही चलता था। स्थिति यह है कि अब यह संसाधन केन्द्र यहां बनाए गए प्रशिक्षण केन्द्र में ही चल रहा है। अलीनगर के प्रखंड संसाधन केन्द्र में एकाध सुरक्षा प्रहरी अनियमित रूप से जाते-आते रहते हैं। ग्रामीणों ने बराबर बंद रहने की शिकायत की। पूर्व डीएम संजय कुमार ने अपने निरीक्षण के दौरान अलीनगर बीआरसी में ही बीईओ और अन्य कर्मियों को कार्य करने का निर्देश दिया था।
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