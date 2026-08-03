Bhagalpur News: पेयजल और नाले की समस्या को लेकर विधायक से मिली महिलाएं
Bhagalpur News: सन्हौला के ताड़र पंचायत में जलजमाव और नाली की समस्या से लोग परेशान हैं। नाला की खुदाई के दौरान नल-जल योजना का पाइप क्षतिग्रस्त हो गया। महिलाएं स्थानीय विधायक से समस्याओं के समाधान की गुहार लगाती हैं। बीडीओ ने जल्द नाले के निर्माण का आश्वासन दिया है।
Bhagalpur News: सन्हौला, संवाद सूत्र। ताड़र पंचायत के लोग जलजमाव और नाली की समस्या से जूझ रहे हैं। जेसीबी से नाला की खुदाई के क्रम में नल-जल योजना के पानी सप्लाई का पाइप भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश के जमा पानी को निकालने के लिए नाला की सफाई और खुदाई की गई है, लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी नाला वैसे ही पड़ा है। स्थानीय विधायक ईं. शुभानन्द मुकेश के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान प्रभावित मोहल्ले की महिलाओं ने विधायक को घेरा और समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान की गुहार लगाई। मामला ताड़र पंचायत के वार्ड नंबर छह का है।
जो घोघा-सन्हौला मुख्य सड़क किनारे अस्पताल के सामने (पंडित टोला) है। जहां 40 से 50 घर में 250 से भी अधिक की आबादी है। मुस्लिम टोला के नाली का पानी पंडित टोला होते हुए निकलता है। जिससे मुख्य सड़क पर सालों भर पानी जमा रहता था, लोगों की शिकायत पर सन्हौला बीडीओ ने जमा पानी की निकासी के लिए नाला खुदवाया। जलजमाव की समस्या तो समाप्त हो गई, लेकिन नाला खुदवा कर छोड़ देने और पेयजल समस्या से लोगों को परेशानी हो रही है। बीडीओ कन्हैया कुमार ने बताया कि इस संबंध में विधायक ने भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया है। बहुत जल्द नाला बनवा दिया जाएगा।
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